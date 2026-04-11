Palladino | Non meritavamo di perdere condannati da un gol che si vede poche volte

In una partita giocata a Bergamo, la squadra ha subito una sconfitta che complica le ambizioni di qualificazione in Europa e in Champions League. L’allenatore ha commentato che la squadra non meritava di perdere e ha definito decisivo un gol raro da vedere. La sconfitta ha lasciato l’amaro in bocca e ha influito sulla posizione in classifica.

Bergamo. Una sconfitta che fa male e che complica non di poco la corsa all’Europa e alla Champions League. L’ Atalanta si trova a dover fare i conti con un -7 dal quarto posto dopo il ko interno con la Juventus, con gol decisivo di Boga propiziato da Holm, doppio ex letale. Raffaele Palladino nel post partita sottolinea le occasioni e la casualità del gol subito dai nerazzurri, decisivo però nel computo finale, con tanto rammarico per una prestazione comunque solida, definita dal tecnico come una delle migliori. leggi anche. 32ª giornata serie a La legge dell’ex ferisce l’Atalanta: Boga regala tre punti alla Juve, la Champions si allontana. Atalanta-Juve, le parole di Palladino.🔗 Leggi su Bergamonews.it Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve: «Ho sempre visto una Juventus dominante, oggi l’abbiamo davvero messa in difficoltà. Sconfitta che si vede poche volte in stagione»di Marco BaridonConferenza stampa Palladino post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Palladino: “Si vede che Hojlund trattiene Hien. Per me è un fallo molto evidente”A Dazn: "Non voglio soffermarmi sugli episodi, è stata una bella partita contro un Napoli molto forte.