Palladino | Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri

Da juventusnews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore ha commentato la partita sottolineando che la squadra ha disputato un’ottima prestazione, ma ha anche affermato che il risultato deve essere rispettato. Riguardo a un episodio controverso, ha preferito non commentare direttamente le decisioni arbitrali, facendo riferimento al fatto che non parla degli arbitri. La sua dichiarazione si è concentrata sulla qualità della prestazione della squadra e sulla necessità di accettare il verdetto del campo.

di Luca Fioretti Palladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo». Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta dopo la Juventus. Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SCONFITTA – « Va accettato il verdetto del campo, abbiamo fatto un’ottima prestazione da tutti i punti di vista. Voglio dire in primis che sono orgoglioso dei miei ragazzi perché oggi abbiamo fatto a mio avviso una delle migliori partite da quando sono l’allenatore di questi ragazzi. Ho fatto i complimenti a fine gara, anche se purtroppo non era il risultato che volevamo, ma la prestazione c’è stata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Palladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo. Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri»di Luca FiorettiPalladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo».

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