Palladino | Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri

L’allenatore ha commentato la partita sottolineando che la squadra ha disputato un’ottima prestazione, ma ha anche affermato che il risultato deve essere rispettato. Riguardo a un episodio controverso, ha preferito non commentare direttamente le decisioni arbitrali, facendo riferimento al fatto che non parla degli arbitri. La sua dichiarazione si è concentrata sulla qualità della prestazione della squadra e sulla necessità di accettare il verdetto del campo.

di Luca Fioretti Palladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo». Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta dopo la Juventus. Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SCONFITTA – « Va accettato il verdetto del campo, abbiamo fatto un’ottima prestazione da tutti i punti di vista. Voglio dire in primis che sono orgoglioso dei miei ragazzi perché oggi abbiamo fatto a mio avviso una delle migliori partite da quando sono l’allenatore di questi ragazzi. Ho fatto i complimenti a fine gara, anche se purtroppo non era il risultato che volevamo, ma la prestazione c’è stata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo. Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri» Palladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo. Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri»di Luca FiorettiPalladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo». Manganiello e Var nel mirino dell’Inter (che va in silenzio stampa). Palladino: “Non parlo di arbitri”Milano, 14 marzo 2026 – La volata finale Scudetto, come l’anno scorso, porta con sé polemiche arbitrali.