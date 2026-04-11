PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 0-1 | colpo Champions di Boga fantasma Yildiz

Nella partita tra Atalanta e Juventus, giocata alla 'New Balance Arena', la Juventus ha conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Boga. La partita, valida per la 32ª giornata di Serie A, ha visto alcuni giocatori ricevere valutazioni elevate, mentre altri sono stati giudicati flop. Tra i protagonisti, Boga ha segnato il gol decisivo, mentre Yildiz è stato definito un fantasma in campo.

Voti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete nella ripresa firmata dall’attaccante ivoriano ed ex della partita Yildiz in azione (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Atalanta-Juve. ATALANTA TOP: De Ketelaere 6,5 – L’Atalanta prende d’assalto l’area bianconera nei primi 45’ di gioco, con l’ex Milan sempre lucido nelle scelte e centro nevralgico dell’attacco orobico. Nella ripresa la squadra di Palladino cala vistosamente, affidandosi sempre ai guizzi del numero 17 belga. FLOP: Carnesecchi 5 – Nella prima frazione è un gatto su Kalulu nell’unico pericolo creato dalla Juve, dopo l’intervallo però esce a vuoto e spalanca le porte al vantaggio firmato da Boga.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 0-1: colpo Champions di Boga, fantasma Yildiz PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumosoVoti, top e flop del match del ‘Bluenergy Stadium’, valido per la 29° giornata del campionato di Serie A La gioia di Boga (Ansa) – Calciomercato. PAGELLE E TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy show, Scamacca un fantasmaVoti, top e flop della sfida tra i tedeschi e i nerazzurri allenati da Palladino, valevole per i Play off di Champions League Battuta d’arresto per...