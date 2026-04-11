Padel Brindisi in serie A | Questo sport diventa vettore di promozione e di conoscenza della città

A Brindisi si gioca in serie A un nuovo sport che sta conquistando sempre più appassionati in Italia. La presenza della squadra in questa categoria rappresenta un passo importante per la città, che vede nel padel un'opportunità di promozione e di conoscenza del territorio. Questo sport, in rapida diffusione, si collega a successi e tendenze nate anche dal mondo del tennis, contribuendo a far crescere l’interesse locale.

BRINDISI - “È importante avere a Brindisi una squadra in serie A di un nuovo sport, che si va diffondendo, oserei dire in maniera ‘epidemica’ in tutta Italia anche come manifestazione dei successi di uno sport affine come il tennis. Del resto è all’intero movimento di un settore sportivo, che.🔗 Leggi su Brindisireport.it Padel Serie A: arriva dall'Argentina l'ultimo colpo di mercato del Bellaria BrindisiCon i suoi 37 anni è una delle giocatrici più esperte del circuito mondiale ed ha un gioco ricco di colpi e tanta costanza BRINDISI - Il Bellaria... Padel Serie A: Bellaria Brindisi sfiora l’impresa, il cuore non basta contro TerniLe ragazze del presidente Giorgino cedono 2-1 alla Happy Village dopo una battaglia di tre ore, ma conquistano il primo punto storico nella massima...