Ostriche afrodisiache Inventate dai Romani scippate dalla Francia

Le ostriche considerate afrodisiache sono state inventate dai Romani, che nel primo secolo a.C. avviarono allevamenti nelle lagune dei Campi Flegrei. Successivamente, la produzione di questi molluschi si spostò in Francia, dove si consolidò l’immagine di alimento sensuale e desiderato. La storia delle ostriche si intreccia con il loro ruolo di simbolo di piacere e charme, portando avanti una tradizione che dura ancora oggi.

Le ostriche hanno sempre goduto di solida fama, quale simbolo di prestigio sociale per chi partecipava ai conviti che le vedevano protagoniste in bella mostra, ma anche per i vari piaceri multisensoriali che sapevano poi trasmettere a chi le faceva proprie, magari in buona compagnia. Pur se la Francia, ora, è il maggior produttore e consumatore, all’Italia va la primogenitura della sua coltivazione. Ostrica eclettica, non solo per l’estetica del suo guscio, che può andare dal rosa sul delta del Po al verde delle coste liguri, ma anche per il gusto che dipende dall’ambiente in cui cresce, già descritto a suo tempo da Plinio il Vecchio con una...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ostriche afrodisiache. Inventate dai Romani, scippate dalla Francia Leggi anche: San Valentino, cene afrodisiache? Tutte le bufale su cioccolato, peperoncino e ostriche