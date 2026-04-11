Ospite il divulgatore Giovanni Mori al cinema Eliseo un pomeriggio dedicato alla transizione energetica
Sabato 18 aprile, al cinema Eliseo, si svolgerà un evento dedicato alla transizione energetica, con la partecipazione del divulgatore Giovanni Mori. L'iniziativa si terrà nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00, presso il multisala situato in viale Carducci. L'appuntamento fa parte di una serie di incontri promossi per approfondire temi legati alla sostenibilità e alle energie rinnovabili.
Sabato 18 aprile, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, al cinema multisala Eliseo (viale Carducci) si terrà ‘(S)Lancio. Cesena in transizione’, l’evento pubblico e gratuito con cui l’Amministrazione comunale di Cesena dà ufficialmente il via a ‘Energy2Act’, progetto europeo dedicato alla transizione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Semaforo verde alla transizione energetica. Key mette al centro tecnologie e innovazionedi Marco Lamberti L’Europa torna protagonista sulla scena mondiale della transizione energetica.