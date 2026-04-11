Ospedaletti si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi, con iniziative dedicate alla storia del vino locale, allo sport e alla letteratura. La città ospiterà diverse manifestazioni, coinvolgendo residenti e visitatori in un programma vario che mette in luce le tradizioni e le passioni del territorio. Le attività si svolgeranno in diverse location, offrendo opportunità di partecipazione per tutte le età.

Ospedaletti si prepara a un fine settimana di attività che spaziano dalla valorizzazione delle radici agricole alla promozione dello sport e della letteratura. Sabato 11 e domenica 12 aprile, il territorio comunale ospiterà tre appuntamenti distinti, coinvolgendo esperti accademici, atleti e appassionati di cultura nel periodo immediatamente successivo alle festività pasquali. Identità territoriale tra viticoltura storica e dinamismo sportivo. Il cuore del programma di sabato 11 aprile risiede nella valorizzazione del patrimonio enologico locale. Presso il centro culturale La Piccola, alle ore 16,30, l’Associazione culturale Ars Longa, con il sostegno del Comune di Ospedaletti, terrà una conferenza esperienziale accompagnata da una degustazione guidata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedaletti tra vino storico e sport: un weekend di eventi unico

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