Ospedaletti sotto accusa | degrado e cantieri bloccano la stagione

A Ospedaletti si susseguono critiche sulla gestione del decoro urbano e sulla manutenzione degli spazi pubblici, che hanno portato a una battaglia politica tra l'amministrazione comunale e il gruppo di opposizione. La presenza di cantieri chiusi e il degrado che si registra nella città sono al centro delle discussioni pubbliche, con i rappresentanti politici che si scambiano accuse e richieste di intervento. La stagione turistica rischia di essere compromessa da questa situazione.

La gestione del decoro urbano e la manutenzione degli spazi pubblici a Ospedaletti sono diventate il fulcro di una serrata polemica politica, scatenata dalle denunce del gruppo di opposizione Ospedaletti Insieme. La minoranza, guidata da Valentina Lugarà insieme ai consiglieri Maurizio Taggiasco e Alessandro Goso, accusa l’amministrazione di aver trascurato il territorio proprio in concomitanza con le festività pasquali, mettendo potenzialmente a rischio l’immagine della località turistica. Il quadro del degrado segnalato dall’opposizione. Le critiche mosse dal gruppo di Valentina Lugarà si concentrano su una serie di mancanze che avrebbero colpito diversi punti nevralgici della cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedaletti sotto accusa: degrado e cantieri bloccano la stagione AnconAmbiente sotto accusa: "Viviamo tra rifiuti e degrado". Il Comune rassicura i quartieriUn nuovo contratto di servizio per combattere l’inciviltà, ma anche per migliorare un servizio scadente sotto il profilo della raccolta dei rifiuti e... Airola sotto accusa: cantieri, fondi e criticità nella gestione urbana, l’opposizione chiede visione e programmazione.Airola, tra cantieri fantasma e fondi persi: l’opposizione accusa una gestione senza visione Airola, pittoresca cittadina sannita incastonata tra le...