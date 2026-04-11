A partire da lunedì 13 aprile, l’ospedale di Pescia avrà 20 nuovi parcheggi disponibili per il personale sanitario, che potrà così gestire più agevolmente la mobilità quotidiana. La novità si inserisce in un intervento volto a migliorare le condizioni di lavoro dei medici e degli operatori sanitari, che spesso incontrano difficoltà nel trovare posti auto nelle vicinanze della struttura.

Il personale sanitario dell’ospedale di Pescia otterrà un sollievo concreto nella gestione della mobilità quotidiana a partire da lunedì 13 aprile. La decisione, che mette fine a una lunga serie di tensioni legate alla disponibilità di stalli per le auto, prevede l’apertura di 20 nuovi posti auto situati nell’area retrostante la chiesa di San Francesco, destinati ai dipendenti dell’ASL che dispongono di un abbonamento, qualora il parcheggio riservato risulti pieno. Questa risoluzione arriva dopo anni di contese e difficoltà logistiche che hanno pesantemente condizionato la vita lavorativa di chi opera nel presidio cittadino. Il sindacato FP CGIL Prato Pistoia ha seguito con estrema attenzione l’evoluzione della questione, promuovendo anche diverse raccolte di firme per evidenziare l’urgenza di trovare una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Pescia: 20 nuovi parcheggi per dare respiro ai medici

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