All'ospedale di Perugia è stata avviata una procedura di selezione pubblica per assegnare un incarico di tre anni a una figura di consigliere o consigliera di fiducia. La scelta mira a nominare un rappresentante che possa supportare i dipendenti. La procedura aperta coinvolge soggetti interessati a ricoprire questa posizione, che sarà affidata attraverso un bando ufficiale.

L’azienda ospedaliera di Perugia ha avviato una procedura di selezione pubblica per affidare un incarico individuale, della durata di tre anni, alla figura di consigliera o consigliere di fiducia. L’iniziativa, che prevede un contratto di lavoro autonomo, mira a potenziare la tutela del personale sanitario e amministrativo attraverso un presidio dedicato alla gestione delle criticità relazionali e professionali all’interno della struttura. La direzione generale ha delineato questo intervento come parte integrante di un piano più vasto volto a garantire un ambiente lavorativo caratterizzato da sicurezza, rispetto e benessere. Oltre alla nuova figura professionale, l’ente ha già attivato misure complementari, tra cui il potenziamento del supporto psicologico e dello sportello di ascolto nel quadro del servizio di prevenzione e protezione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Perugia: arriva il consigliere per difendere i dipendenti

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