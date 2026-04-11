Questo fine settimana a Seregno si svolge un doppio appuntamento teatrale dedicato a tutte le età. Alle 21, presso l’Auditorium di piazza, si terrà uno spettacolo che coinvolge disegni e pupazzi, offrendo un’esperienza spettacolare per il pubblico presente. L’evento si inserisce in una giornata ricca di attività culturali, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie e appassionati di teatro in un momento di intrattenimento e arte.

Doppio appuntamento con il teatro questo weekend a Seregno. Oggi alle 21 l’Auditorium di piazza Risorgimento ospiterà la messa in scena della commedia di Oscar Wilde “Un marito ideale“: sul palco gli attori più giovani del Gruppo Teatro Sonia Bonacina, che daranno vita a una pièce dall’intreccio sottile, in cui le parole brillano ma le verità si nascondono e sotto la superficie batte la fragilità di ogni essere umano, lontano dalla perfezione ma forse proprio per questo unico. Ambientata nell’alta società londinese di fine Ottocento, la storia è incentrata su un segreto capace di mettere in crisi una reputazione all’apparenza impeccabile. Nella rappresentazione un uomo politico, rispettato da tutti, vede riaffiorare un passato che ne minaccia matrimonio, carriera e ideali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oscar Wilde, disegni e pupazzi. Una giornata per tutte le età

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"Il favoloso Oscar": al teatro Libero in scena le fiabe di Wilde per tutta la famigliaChi non conosce Oscar Wilde, autore del celebre romanzo “Il ritratto di Dorian Grey”? Eppure Wilde non scrisse soltanto romanzi e poesie.

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Liratv. . IN ONDA ORA Wilde SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA La storia pubblica e privata del celebre scrittore Oscar Wilde e del processo rimasto nella storia. L'immenso intelletto del drammaturgo lo aiutò a sopravvivere fino a quando non fu libero - facebook.com facebook