Ecco le previsioni di Paolo Fox per sabato 11 aprile. Secondo l’oroscopo, lo Scorpione potrebbe sentirsi più irritato del solito, mentre la Bilancia attraversa un periodo di cambiamenti. Chi percepisce un senso di distacco emotivo non sta esagerando, ma sta semplicemente iniziando a mettere in atto una forma di protezione personale. Le anticipazioni si concentrano sui sentimenti e sulle reazioni di alcuni segni in questa giornata.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 11 aprile! Se oggi senti una specie di stacco emotivo. non stai esagerando, stai solo iniziando a proteggerti meglio. Sabato è una di quelle giornate in cui ti accorgi che alcune dinamiche ti stanno proprio stancando. Non perché sia successo qualcosa di grave, ma perché sono sempre le stesse cose che si ripetono: messaggi che arrivano solo quando fa comodo, situazioni che non evolvono mai, persone che prendono ma non danno davvero. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 11 aprile 2026, segno per segno. E oggi non ti va più di giocarci dentro. Non sei arrabbiato, non stai facendo scenate. Semplicemente senti meno coinvolgimento verso ciò che ti confonde o ti appesantisce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 11 aprile: Scorpione arrabbiato, Bilancia in cambiamento

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