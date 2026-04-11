Orlando | La leadership si conquista se il Pd è protagonista

Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha affermato che la leadership si ottiene coinvolgendo attivamente il Partito Democratico. Ha poi parlato di un progetto europeo indipendente dai blocchi politici tradizionali e ha sottolineato l’importanza di una mobilitazione rapida della società civile per contrastare l’avanzata di posizioni nazionaliste sulla destra. Le dichiarazioni sono state diffuse attraverso un comunicato stampa e riportate dai mezzi di informazione.

AGI - Una leadership diffusa, un progetto europeo autonomo dai blocchi contrapposti e la mobilitazione immediata della società civile per arginare quella che definisce la deriva nazionalista della destra. Andrea Orlando, esponente di rilievo del Partito Democratico ed ex ministro del Lavoro, traccia la rotta del centrosinistra intervenendo a Napoli all'evento "La nuova questione meridionale nell'Europa di oggi". Per Orlando, il tema del comando non deve esaurirsi nel personalismo, ma deve passare attraverso un rafforzamento dell' identità collettiva del Nazareno. "Sono convinto che la questione della leadership possa essere risolta non con un protagonismo del singolo leader ma con un protagonismo del nostro partito.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Orlando: "La leadership si conquista se il Pd è protagonista" Orlando: "Alla riscossa". Il correntissimo Pd (con Augias) si organizza e lotta per il No. Segnali per SchleinL'area Franceschini-Speranza-Orlando si ritrova per la prima volta dopo Montepulciano, senza la segretaria. Conte sfida il Pd: M5S sotto il 15%, la corsa alla leadershipIl 2 aprile 2026 segna una svolta decisiva per il italiano, dove le scie lasciate dal recente referendum sulla giustizia hanno rimesso in moto un...