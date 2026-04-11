Ordine garantito quando giocano i grigiorossi in A

Quando una pattuglia della Polizia di Stato si muove per le strade di Cremona, i cittadini si sentono più sicuri e protetti. La presenza delle forze dell’ordine si fa notare soprattutto quando i giocatori dei grigiorossi scendono in campo in Serie A, garantendo ordine e tranquillità durante le partite. Le forze di sicurezza sono spesso visibili nei momenti di maggiore afflusso di pubblico, contribuendo a mantenere la calma e il rispetto delle norme.

"Quando si vede una “pantera” azzurra della Polizia di Stato che solca le strade di Cremona le persone si sentono più sicure e protette". Questo un passaggio del discorso del questore di Cremona, Carlo Ambra, in occasione della Festa della Polizia che si è celebrata ieri. Durante il suo intervento il questore ha anche ricordato alcuni dei risultati raggiunti in città nell’ultimo anno. A partire dall’attenzione e dalla professionalità nella gestione dell’ordine pubblico e in occasione di incontri calcistici: si ricorda l’arresto del tifoso interista che ha lanciato una bomba carta stordendo il portiere grigiorosso. Sul fronte operativo, uno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Ordine garantito quando giocano i grigiorossi in A" Leggi anche: Quando giocano Sinner e Musetti, gli orari e dove vederli Australian Open, programma seconda giornata e quando giocano Sinner e Musetti(Adnkronos) –Australian Open al via domani, domenica 18 gennaio, con i primi match dello Slam di apertura della stagione (che si giocheranno già...