Ordigni bellici rimossi Via della Fattoria è ok

Ieri mattina sono stati rimossi gli ordigni bellici inesplosi trovati nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio, vicino alla via della Fattoria. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area, che ora può essere riaperta al pubblico. Nessun incidente si è verificato durante le operazioni di bonifica, che sono state condotte dalle forze specializzate. La zona è stata poi liberata da ogni rischio.

Sono stati rimossi, ieri mattina, gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio, in un’area che guarda la via della Fattoria. Si tratta di quattro proiettili di cannone da 75 millimetri risalenti alla seconda guerra mondiale, recuperati in sicurezza da una squadra di due artificieri del Genio Ferrovieri di Bologna. Dopo il completamento delle operazioni di bonifica e del ripristino delle condizioni di sicurezza, il tratto di strada precedentemente interdetto con Ordinanza del 3 Aprile 2026 – firmata dal sindaco di Vaiano, Francesca Vivarelli – è stato riaperto al transito già nel corso della mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ordigni bellici rimossi. Via della Fattoria è ok Ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: i disagi per la circolazioneTutto pronto per le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di... Vaiano, bonificati 4 ordigni bellici nel parco: via il pericoloGli artificieri del Genio Ferrovieri di Bologna hanno completato, nella mattinata di ieri 10 aprile, l’operazione di bonifica presso il parco della... Temi più discussi: Ordigni bellici rimossi. Via della Fattoria è ok; Rimossi gli ordigni bellici, riaperta via della Fattoria a Vaiano; Rimossi gli ordigni bellici, riaperta via della Fattoria a Vaiano; Vaiano, bonificati gli ordigni al parco della Villa del Mulinaccio: fatti brillare quattro proiettili della Seconda guerra mondiale. Rimossi gli ordigni bellici, riaperta via della Fattoria a VaianoSono stati rimossi questa mattina gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio ... gonews.it Vaiano, rimossi gli ordini bellici. Strada riapertaI quattro proiettili di cannone da 75 millimetri risalenti alla seconda guerra mondiale erano stati rinvenuti nei giorni corsi alla villa del Mulinaccio ... lanazione.it Ordigni bellici rimossi, riaperta via della Fattoria a Vaiano. Si tratta di quattro proiettili di cannone da 75 millimetri - facebook.com facebook