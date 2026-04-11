Ora i genitori della famiglia nel bosco valutano la richiesta di risarcimento danni Effetti traumatici della separazione sui bimbi

I genitori di una famiglia residente in un'area boschiva stanno valutando la richiesta di risarcimento danni legata a effetti traumatici sui bambini causati dalla separazione. La causa coinvolge una disputa legale che si è protratta nel tempo e si avvicina alla fase finale, con la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila prevista per il 21 aprile. La vicenda riguarda principalmente le conseguenze psicologiche sui minori coinvolti.

Mentre si attende la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del bosco non si esclude anche un risarcimento danni i traumi subiti dal nucleo familiare sulla separazione, specialmente per l’esperienza vissuta nella casa famiglia di Vasto. A riportarlo è oggi Il Messaggero, parlando di un’ipotesi al vaglio dei coniugi Trevallion e Birmingham. Nel mentre continua il lavoro dei legali dei della coppia, con un’istanza depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con la relazione consulenti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello. In attesa della sentenza, tra visite ai bambini e i lavori al casolare. 🔗 Leggi su Open.online Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del... Famiglia nel bosco, i genitori ora pensano alla richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi; Ora i genitori della famiglia nel bosco valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi; It wallet, verso l’estensione ai 14enni senza l'autorizzazione dei genitori; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale. Ora i genitori della famiglia nel bosco valutano la richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»Mentre si attende la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del bosco non si esclude anche un risarcimento danni i ... msn.com Famiglia nel bosco, i genitori ora pensano alla richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del bosco Marco Femminella e ... ilgazzettino.it "Mi sento un Napoletano a tutti gli effetti" Al Napoli dal 2008, Nikita Contini ha festeggiato quest'anno i 18 anni in maglia azzurra Le sue parole a Radio CRC sono quelle di un napoletano vero e proprio #SSCNapoli #Contini - facebook.com facebook dall’altro occorre anche essere consapevoli degli effetti di un susseguirsi così repentino di plurimi shock e attrezzarsi di conseguenza. x.com