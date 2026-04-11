Open Day Unicatt l’esperienza del sapere è all’Università Cattolica

All’Università Cattolica si è svolta la seconda edizione dell’Open Day durante l’anno accademico. Dopo il primo appuntamento, che ha visto la partecipazione di oltre mille studenti, questa seconda giornata ha registrato più di 500 iscritti. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse zone, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa e le strutture dell’ateneo.

«Siamo molto contenti di questa seconda edizione dell’Open Day Unicatt durante l’anno accademico perché, dopo più di mille ragazze e ragazzi che hanno partecipato al primo appuntamento, oggi oltre 500 studenti e studentesse si sono iscritti a questo Open Day. Sono coloro che magari sono ancora.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Università Cattolica, sabato 11 aprile l’open day a PiacenzaSabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati ai corsi di... Leggi anche: Open Day 2026, l’Università del Sannio si racconta dal vivo