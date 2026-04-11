OnePlus prepara la svolta | il nuovo Ace Ultra è sempre più vicino

Dopo aver presentato il modello 15T in Cina, caratterizzato da uno schermo da 6,32 pollici e dal chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, l'azienda si prepara a lanciare il nuovo Ace Ultra. La data di uscita e le specifiche ufficiali non sono state ancora divulgate, ma si parla di un dispositivo che potrebbe rappresentare una svolta per il marchio. La strategia di marketing punta a mantenere alta l'attenzione su questa novità.

La strategia del brand sembra ormai chiara: mantenere alta l’attenzione del mercato con un flusso costante di nuovi modelli, soprattutto nella gamma orientata alle prestazioni. A confermare l’arrivo del prossimo smartphone è stato direttamente il presidente di OnePlus, Li Jie Louis, attraverso un messaggio pubblicato sul social cinese Weibo. Il riferimento è a un nuovo dispositivo appartenente alla serie Ace, una delle linee più aggressive e performance-oriented del marchio. La serie Ace di OnePlus è da tempo pensata per offrire dispositivi con un focus preciso sulle prestazioni, spesso con hardware di livello quasi flagship ma con un posizionamento più competitivo. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - OnePlus prepara la svolta: il nuovo Ace Ultra è sempre più vicino ‘Spider-Man 4’: svelata la trama del nuovo capitolo, sempre più vicinoIl regista del nuovo capitolo di Spider-Man: Brand New Day Destin Daniel Cretton ha confermato quanto ormai sia vicina la data d’uscita... Oneplus 16 potrebbe avere i bordi più sottili di sempresi analizzano le indiscrezioni sul oneplus 16, focalizzandosi su cornici, prestazioni fotografiche e autonomia. OnePlus Ace 6 Ultra alza il livello dell’autonomia: leak su batteria oltre 8.000 mAhOnePlus Ace 6 Ultra torna al centro dei rumor: il nuovo flagship potrebbe arrivare con batteria oltre 8.000 mAh, chip Dimensity 9500 e display a refresh rate ... evosmart.it Il flagship Ultra di OnePlus è pronto, con una batteria extra-largeNel futuro imminente di OnePlus c’è il lancio di un nuovo top di gamma destinato al mercato cinese. OnePlus Ace 6 Ultra punterà alla gola dei principali Gaming Phone con specifiche da flagship ed una ... gizchina.it