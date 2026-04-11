Omicidio Rogoredo ripreso l’incidente probatorio | parlano i testimoni contro Cinturrino

Oggi si è svolta la seconda giornata di udienza davanti al gip del Tribunale di Milano nel procedimento riguardante l’omicidio di Rogoredo. Durante l’incidente probatorio sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno fornito dichiarazioni contro l’imputato. La testimonianza delle persone presenti sulla scena al momento dei fatti è stata raccolta in aula, mentre prosegue l’istruttoria per chiarire le responsabilità.

Milano, 11 aprile 2026 - - Seconda giornata di udienza davanti al gip del Tribunale di Milano Domenico Santoro per l' incidente probatorio nell'inchiesta sull'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino di 28 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio scorso nel bosco di Rogoredo durante un controllo antidroga. Sei i testimoni. I testimoni, complessivamente sei, sono chiamati a cristallizzare quanto già messo a verbale davanti agli inquirenti milanesi sul poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per omicidio volontario e accusato di una trentina di capi di imputazione che vanno dalla concussione allo spaccio. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Rogoredo, ripreso l’incidente probatorio: parlano i testimoni contro Cinturrino Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su CinturrinoGli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo Saranno... Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in... Temi più discussi: Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorio; Caso Cinturrino, slitta l'udienza chiave: i testimoni saranno sentiti il 10 aprile; Omicidio del pusher a Rogoredo, per Cinturrino la prima udienza: i legali denunciano i testimoni. Il questore Megale: Impedire che riaccada; Omicidio di Rogoredo, un testimone in aula: Carmelo Cinturrino colpiva con un martello chi non lo assecondava VIDEO. Omicidio Rogoredo, ripreso l’incidente probatorio: parlano i testimoni contro CinturrinoSeconda giornata e, come ieri, è presente in aula l'indagato, detenuto nel carcere di San Vittore, insieme al fratello della vittima Abderrahim Mansouri ... ilgiorno.it Omicidio del pusher a Rogoredo, per Cinturrino la prima udienza: i legali denunciano i testimoni. Il questore Megale: «Impedire che riaccada»L'ex agente risponde dell'omicidio di un pusher a Rogoredo. Il questore Megale agli agenti nel giorno della Festa della polizia: «Logiche immorali, la virtù civica siamo noi» ... milano.corriere.it Alanews - video e giornalismo. . Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo: la legale della famiglia descrive il testimone ascoltato come “fragile ma preciso”, sottolineando la coerenza delle sue dichiarazioni. Secondo quant - facebook.com facebook Milano, omicidio al boschetto di Rogoredo. La testimonianza choc contro il poliziotto Carmelo Cinturrino: "Picchiava, dava martellate per i soldi". Rivelata anche la minaccia prima del delitto: "Digli a Zack che lo ammazzo". #lapresse #cronaca #Rogoredo x.com