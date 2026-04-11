Omicidio Rogoredo riprende incidente probatorio Cinturrino parlerà in aula

Questa mattina si è riavviato l’incidente probatorio presso il Tribunale di Milano, nel procedimento che riguarda Carmelo Cinturrino. Durante l’udienza, Cinturrino sarà ascoltato in aula come parte dell’indagine sull’omicidio di Abderrahim Mansouri e sulla presunta presenza di agenti infedeli all’interno del Commissariato Mecenate. La procedura si è fermata temporaneamente e ora riprende con la testimonianza del testimone.

E’ ripreso questa mattina l’incidente probatorio in Tribunale a Milano nell’inchiesta su Carmelo Cinturrino, per l’omicidio di Abderrahim Mansouri e sulla presunta ‘squadretta’ di agenti infedeli nel Commissariato Mecenate di Milano. Davanti al gip, Domenico Santoro, ha fatto il suo ingresso il terzo di 6 testimoni convocati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia dopo che venerdì sono stati ascoltati il 39enne italiano che ha riferito di aver sentito l’assistete capo della polizia di stato pronunciare la frase “Digli a Zack che lo ammazzo” e il 31enne afgano senza fissa dimora, testimone oculare dello sparo alla testa che il 26 gennaio ha ucciso il pusher 28enne marocchino in via Impastato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Rogoredo, riprende incidente probatorio. Cinturrino parlerà in aula Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in... Omicidio Rogoredo, ripreso l’incidente probatorio: parlano i testimoni contro CinturrinoMilano, 11 aprile 2026 - - Seconda giornata di udienza davanti al gip del Tribunale di Milano Domenico Santoro per l'incidente probatorio... Omicidio Rogoredo, ripreso l’incidente probatorio: parlano i testimoni. Attesa per le dichiarazioni di CinturrinoSeconda giornata e, come ieri, è presente in aula l'indagato, detenuto nel carcere di San Vittore, insieme al fratello della vittima Abderrahim Mansouri ... ilgiorno.it Omicidio di Rogoredo, un testimone in aula: «Carmelo Cinturrino colpiva con un martello chi non lo assecondava» VIDEO(LaPresse) MILANO - Proseguirà nel corso del weekend l'incidente probatorio dell'inchiesta su Carmelo Cinturrino per l'omicidio di Abderrahim Mansouri. Lo ha detto il ... ilgazzettino.it