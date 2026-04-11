Omicidio Piersanti Mattarella la Cassazione | Non è provato il depistaggio di Piritore

La Corte di Cassazione ha stabilito che non ci sono prove sufficienti a dimostrare un depistaggio nel caso dell’omicidio di Piersanti Mattarella. La decisione si basa sul fatto che, anche se sono state comprovate delle menzogne, non è stato dimostrato che le dichiarazioni di un indagato abbiano effettivamente ostacolato le indagini sul delitto del presidente della Regione Siciliana. La sentenza si concentra sull’assenza di elementi che collegano le bugie a un tentativo di depistaggio.

Il depistaggio non si configura di fronte al falso, sebbene questo sia conclamato: serve dimostrare pure che le parole di un indagato abbiano concretamente ostacolato l'inchiesta sull'omicidio del presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Lo afferma la sesta sezione della Corte di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Piritore rischia il giudizio immediato: depistaggio nell'omicidio di Piersanti MattarellaAGI - La procura di Palermo ha sollecitato il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, l'ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per... Depistaggio sull’omicidio di Piersanti Mattarella: torna libero l'ex prefetto PiritoreTorna in libertà l’ex prefetto agrigentino Filippo Piritore, ai domiciliari nell’ambito della inchiesta sul depistaggio sull’omicidio di Piersanti... Temi più discussi: Depistaggio escluso se le false dichiarazioni non incidono sulle indagini; Delitto Mattarella, indizi insufficienti: Su Piritore solo congetture; Delitto Mattarella, la Cassazione sconfessa l'arresto dell'ex prefetto Piritore; A Miguel Gotor il premio Gifuni: 'Piersanti Mattarella faro per autobiografia nazione' | Libero Quotidiano.it. La Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, indagato per depistaggio nell’omicidio di Piersanti MattarellaMercoledì la Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui il tribunale del Riesame di Palermo aveva confermato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, ex funzionario di polizia accusato ... ilpost.it Delitto Mattarella, indizi insufficienti: «Su Piritore solo congetture»Non basta dire il falso per parlare di depistaggio. Serve dimostrare che quelle parole abbiano davvero ostacolato l’inchiesta. È il principio fissato dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazio ... msn.com “’ ” Oggi, martedì 7 aprile, alle ore 17.00, alla Sala dei Notari, si svolgerà la presentazione del libro di Miguel Gotor “L’omicidio di Piersanti Mattarella”. Un incontro per appr - facebook.com facebook