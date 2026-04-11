Omicidio Pierina guerra di perizie al processo | Manuela Bianchi denuncia la consulente della difesa

Nel procedimento giudiziario relativo all’omicidio di Pierina Paganelli si è aperto un nuovo capitolo con il ricorso a diverse perizie. Manuela Bianchi ha presentato una denuncia contro la consulente della difesa, aggiungendo un ulteriore elemento a una serie di azioni legali tra le parti coinvolte. La vicenda, finora caratterizzata da numerose querele e controquerele, prosegue con questa fase di conflitto tra gli avvocati e i professionisti chiamati a valutare le prove.

Nuovo ricorso alle carte bollate nell’ambito del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Un delitto che allo stato attuale, ha generato a latere una vera e propria giungla di querele e contro querele tra tutti i protagonisti della vicenda.L’ultima denuncia, in ordine di tempo, è stata.🔗 Leggi su Riminitoday.it Pierina Paganelli, nuova udienza del processo a Dassilva: spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gipSi è tenuta quest'oggi, lunedì 23 marzo, una nuova udienza per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo...