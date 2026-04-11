omicidio cerciello definitiva condanna a 10 anni e 11 mesi per hjorth

Un tribunale ha confermato la condanna definitiva a 10 anni e 11 mesi di reclusione per uno studente americano coinvolto nell’omicidio di Cerciello. L’uomo, attualmente ai domiciliari, era stato accusato di concorso anomalo in una vicenda giudiziaria che ha avuto molta attenzione mediatica. La sentenza chiude un procedimento che ha fatto discutere, con le autorità che hanno chiarito gli aspetti legati all’episodio.

E’ definitiva anche la seconda condanna per uno dei due giovani americani coinvolti nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate a Roma nel luglio del 2019. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno reso definitiva la condanna a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per il cittadino americano Gabriel Natale Hjorth. I Supremi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell’aggravante per i soli profili civili. In particolare sull’aspetto relativo al riconoscimento da parte dell’imputato della qualità di militare della vittima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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