Omicidio a Rogoredo Cinturrino | Dispiaciuto per la fine di Mansouri e per la mia

Durante l'incidente probatorio relativo all'omicidio avvenuto a Rogoredo, Carmelo Cinturrino ha espresso il suo dispiacere sia per la fine del giovane vittima, Abderrahim Mansouri, sia per le proprie azioni. Le sue dichiarazioni spontanee sono state fatte nel contesto delle procedure legali, senza ulteriori dettagli o commenti. La vicenda coinvolge un episodio di violenza che ha portato alla morte del ragazzo e ai procedimenti giudiziari in corso.

"Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ha fatto questo ragazzo e per quella che ho fatto io". È quello che ha detto, in sintesi, Carmelo Cinturrino durante le dichiarazioni spontanee rese nel corso dell'incidente probatorio per l'omicidio di Abderrahim Mansouri.Ha parlato per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Carmelo Cinturrino in aula per l’omicidio di Mansouri: «Dispiaciuto per la sua fine e per la mia, ma sono un poliziotto corretto»«Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ha fatto questo ragazzo e per la fine che ho fatto io».

Omicidio Rogoredo, Cinturrino si difende in aula: "Mi dispiace per la fine mia e di Mansouri" | "Il martello? Non per picchiare ma per scavare""Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ho fatto io e per la fine che ha fatto questo ragazzo".