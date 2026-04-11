Omicidio a Rogoredo Cinturrino | Dispiaciuto per la fine di Mansouri e per la mia

Durante l'incidente probatorio per l'omicidio avvenuto a Rogoredo, Carmelo Cinturrino ha espresso il suo dispiacere sia per la morte di Abderrahim Mansouri che per le proprie azioni. Le sue dichiarazioni sono state rese spontaneamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze che hanno portato all'evento. L'udienza si è concentrata sulla testimonianza di Cinturrino, coinvolto nel caso.

"Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ha fatto questo ragazzo e per quella che ho fatto io". È quello che ha detto, in sintesi, Carmelo Cinturrino durante le dichiarazioni spontanee rese nel corso dell'incidente probatorio per l'omicidio di Abderrahim Mansouri. L'assistente capo del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Carmelo Cinturrino in aula per l’omicidio di Mansouri: «Dispiaciuto per la sua fine e per la mia, ma sono un poliziotto corretto»«Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ha fatto questo ragazzo e per la fine che ho fatto io».