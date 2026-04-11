Oltre gli zombie | come l’universo di Rick Grimes domina la TV

Dal 2010, un racconto ambientato in un mondo post-apocalittico ha catturato l’attenzione del pubblico, dando vita a una delle serie più longeve nel genere. La storia segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti in un contesto dominato da minacce continue e da un’umanità spesso messa alla prova. La serie ha generato diversi spin-off e ha mantenuto un seguito fedele nel tempo, influenzando la serialità televisiva nel suo genere.

Il mondo della serialità post-apocalittica ha subito una trasformazione radicale grazie a un racconto iniziato nel 2010, capace di mantenere un’influenza culturale costante anche a distanza di anni dalla conclusione della sua narrazione principale. Il fulcro di questo universo, ispirato ai fumetti di Kirkman e ideato da Darabont per AMC, segue la parabola di Rick Grimes, interpretato da Lincoln, che si risveglia da uno stato di coma in un’epoca devastata da un’epidemia che trasforma i defunti in creature minacciose. L’evoluzione di un ecosistema narrativo tra sopravvivenza e nuovi protagonisti. La forza del progetto non risiede solo nella storia originale, ma nella capacità di aver generato un intero sistema di storie correlate che continuano a nutrire il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre gli zombie: come l’universo di Rick Grimes domina la TV Rick and Morty, rilasciati i primi dettagli sulla stagione 9: ritorna l'umorismo in stile "Cetriolo Rick"Dopo mesi di silenzio, Adult Swim rompe finalmente lo stallo e offre un primo sguardo alla nona stagione di Rick and Morty, riaccendendo l'hype e... Florence Grimes non è la mamma che ti aspettiC’è una frase, all’inizio di questo romanzo, che funziona come un biglietto da visita brutalmente onesto.