OLIMPIADI Tra i 18mila volontari donne oltre il 50%

Durante le Olimpiadi sono state raccolte circa 130.000 candidature per 18.000 volontari, con oltre 6.000 di queste a Milano. La macchina organizzativa ha gestito numerosi servizi nei villaggi olimpici, tra cui la distribuzione di circa 10.000 uova, 8.000 caffè e 12.000 fette di pizza quotidianamente. La maggioranza dei volontari sono donne, rappresentando oltre il 50% del totale.

Centotrentamila candidature raccolte per 18mila volontari, di cui oltre seimila a Milano, e una macchina organizzativa che nei villaggi ha messo in fila anche 10mila uova, ottomila caffè e 12mila fette di pizza al giorno. Sono alcuni dei numeri di Milano Cortina 2026 presentati in commissione Sport e Olimpiadi del Comune di Milano. Dalle slide illustrate emerge anche il profilo dei volontari: 51% donne, 48% under 35 e 98 nazioni rappresentate. Per i Giochi olimpici i dati riportati parlano di 16 discipline, 14 venue competitive e 4 cluster su un’area di 22mila chilometri quadrati. Le sessioni sportive sono state 224, con 740 medaglie assegnate e 900 ore di gara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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