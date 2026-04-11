Olbia il fiuto di Dante svela il carico di droga | arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni proveniente dalla provincia di Roma è stato fermato questa mattina al porto di Olbia dai militari del Gruppo locale. Durante un controllo su un’auto in arrivo da Civitavecchia, sono stati trovati circa 500 grammi di droga nascosti a bordo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

Un ventiduenne originario della provincia di Roma è stato arrestato questa mattina al porto di Olbia dai militari del Gruppo locale, dopo che un controllo su un’auto in arrivo da Civitavecchia ha portato al ritrovamento di circa mezzo chilo di stupefacente. L’intervento è scattato durante le normali procedure di sbarco della nave, quando l’atteggiamento nervoso del conducente dell’utilitaria e le sue risposte poco chiare sul motivo del viaggio hanno spinto i finanzieri a richiedere l’intervento delle unità cinofile. Il nascondiglio nel vano tecnico e il fiuto di Dante. L’ispezione del veicolo è stata resa possibile grazie all’azione del cane antidroga Dante, che si è diretto con decisione verso una zona specifica dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, il fiuto di Dante svela il carico di droga: arrestato 22enne Nesima, il fiuto di Ares porta alla scoperta di droga in casa: arrestato 17enneLa Polizia di Stato ha intensificato, nei giorni scorsi, le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino. Arrestato 22enne ad Avellino per spaccio di droga: udienza con rito abbreviato il 2 aprileIl 2 aprile si terrà ad Avellino un'udienza che riguarda un giovane di ventidue anni accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si parla di: Caterina Caselli compie 80 anni: il Casco d'Oro tra voce, talento e intuizione. Sbarca dalla nave con mezzo chilo di droga: in manette un giovaneAll’interno dell’auto, in un vano tecnico dell’abitacolo, sono stati scoperti cinque panetti di hashish abilmente occultati, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Secondo le stime degli ... lanuovasardegna.it Olbia, sbarca dal traghetto con mezzo chilo di hashish nascosto in auto: in manette un 22enneL’operazione durante i controlli sui passeggeri in arrivo da Civitavecchia. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato oltre 5mila euro ... msn.com