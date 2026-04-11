Officine Botaniche | laboratori ludico didattici per bambine e bambini dal 19 aprile al 7 giugno

Officine Botaniche è il nuovo ciclo di laboratori per bambini e bambine: quattro appuntamenti per trasformarsi in piccoli esploratori ed esploratrici alla scoperta del mondo naturale. Tra i viali dell’Orto Botanico e i giardini del Monastero dei Benedettini, andremo alla scoperta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Laboratori didattici per bambini e ragazzi al Museo diocesano: ecco il programmaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) A febbraio...

"The Best of": rassegna di laboratori e spettacoli musicali rivolta a bambine e bambiniCome da tradizione, il Museo internazionale e biblioteca della Musica del Settore Musei Civici del Comune di Bologna dedica al pubblico dei più...