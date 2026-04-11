Obiang-Pessina mediana d’oro | il Monza batte il Bari e torna al secondo posto

Il Monza ha vinto contro il Bari con un risultato che li ha portati al secondo posto in classifica, tornando a essere tra le prime due squadre della competizione. La partita si è giocata a Pasquetta, dopo che nella partita precedente, contro il Catanzaro, era arrivato un pareggio. La vittoria permette al Monza di mantenere salda la posizione in classifica, con il risultato che incide sulla corsa alla promozione diretta in Serie A.

Monza, 11 aprile 2026 - A Pasquetta, dopo il pari di Catanzaro, la promozione diretta in Serie A sembrava non più così raggiungibile. Tempo cinque giorni, in una cadetteria combattuta e folle come forse raramente capitato nella storia, il Monza torna a vedere nitidamente l’obiettivo. I biancorossi battono 2-0 un Bari coriaceo ma modesto e sfruttano così gli stop delle dirette concorrenti. Frosinone agganciato, secondo posto recuperato e la capolista Venezia ora dista solo tre lunghezze. E per finire il Palermo mandato ora a distanza di quattro punti e probabilmente fuori dai giochi. Decisive le reti della mediana: prima Obiang, poi l’ormai sempre più costante capitan Pessina che nell’ultimo mese ha preso in mano la sua squadra anche a suon di gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Obiang-Pessina, mediana d’oro: il Monza batte il Bari e torna al secondo posto 500 giorni dopo riecco Pessina: il Monza ribalta l’Avellino e vola al secondo postoMonza, 8 febbraio 2026 – 500 giorni fa il Monza batteva il Brescia in un’anonima gara di Coppa Italia. Leggi anche: Serie B, il capitano ritrova il gol dopo 500 giorni. Cutrone-Pessina, rimonta Monza. Bianco aggancia il secondo posto