La band Fujiiro ha tenuto una performance al Glue, presentando in anteprima live il loro primo album intitolato ’Tra mandrie e stormi hai un déjà vu’. L’album, distribuito da Overdub Recordings sia in vinile che in digitale, sarà disponibile a partire da martedì. Questa rappresenta la prima volta che il gruppo si esibisce in questa formazione sul palco.

Una prima volta in questa nuova veste, sul palco del Glue, per un’anteprima live dell’ album di esordio ’Tra mandrie e stormi hai un déjà vu’ (pubblicato per Overdub Recordings in vinile e digitale), che uscirà martedì. È il concerto di stasera (ore 22, in apertura del live de L’Albero) dei Fujiiro, la band fiorentina composta da Dario Errico, Lorenzo Niccolai e Andrea Biancotti, nata dalle ceneri dei Malva. Un album scritto con "un sound diverso rispetto a quello precedente, a tratti più violento, con atmosfere più esotiche". Vibrazioni orientali e in parte anche tribali protagoniste di questo disco che parla di "di un individuo mosso da pulsioni e stimoli che lo portano a una ricerca spasmodica di non si sa bene cosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo disco per la band Fujiiro

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