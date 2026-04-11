Nuovi corsi a giugno | 3 percorsi per lavorare subito in provincia

A giugno partiranno tre nuovi corsi di formazione professionale organizzati da Confcommercio Caltanissetta Enna. Le procedure di registrazione sono state aperte e sono rivolte a chi desidera acquisire competenze utili per entrare nel mondo del lavoro in provincia. I percorsi sono destinati a persone interessate a migliorare le proprie qualifiche e a trovare opportunità di impiego più facilmente.

Confcommercio Caltanissetta Enna ha avviato le procedure di registrazione per i nuovi percorsi formativi professionali che inizieranno a giugno. L’iniziativa punta a fornire competenze specialistiche in settori chiave del mercato, offrendo tre diverse opzioni di studio riconosciute dalla Regione Siciliana per favorire l’impiego o la nascita di nuove imprese locali. Le opportunità didattiche si concentrano su ambiti con una domanda costante nel tessuto economico provinciale. La terza edizione del corso SAB permetterà di acquisire l’abilitazione necessaria per gestire attività di ristorazione, bar e vendita alimentare. Parallelamente, viene proposta la seconda edizione dedicata alla figura dell’Agente Immobiliare, focalizzata su aspetti tecnici, commerciali e normativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi corsi a giugno: 3 percorsi per lavorare subito in provincia Cagliari: 102 corsi, nuovi percorsi e sfida all’accessoIl 14 marzo 2026 l’Università di Cagliari ha ufficialmente aperto il suo anno accademico, presentando un’offerta formativa ampliata a 102 corsi... Nuovi autisti per Como e provincia subito assunti: torna l’Academy di Asf Autolinee con EnaipAsf Autolinee rilancia la sua Academy per formare nuovi autisti, in collaborazione con Enaip Como: è la quinta edizione di un percorso nato per... Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas