Nuova stazione di Cattolica | parcheggio gratuito colonnine elettriche e velostazione

Continua l’intervento di rinnovo della stazione ferroviaria di Cattolica, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori prevedono l’installazione di un parcheggio gratuito, nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici e una velostazione. L’obiettivo è migliorare gli spazi e la funzionalità della stazione, rafforzandone la presenza nel contesto urbano e sostenendo le attività economiche locali. I lavori sono in corso senza indicazioni sui tempi di completamento.

Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la riqualificazione e il miglioramento sismico della stazione ferroviaria di Cattolica-San Giovanni in Marignano-Gabicce, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo sia a livello urbanistico che per le economie del territorio. Per.🔗 Leggi su Riminitoday.it In garage di Napoli colonnine per auto elettriche allacciate abusivamenteColonnine per auto elettriche allacciate abusivamente: è quanto hanno scoperto i carabinieri in un garage del quartiere Vomero, in piazza degli... Installate 34 colonnine di ricarica per auto elettriche in 18 uffici postaliCresce anche in provincia di Padova la rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche installate da Poste Italiane.