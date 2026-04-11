Nuova stazione di Cattolica | parcheggio gratuito colonnine elettriche e velostazione

Sono in corso lavori di riqualificazione presso la stazione ferroviaria di Cattolica, condotti da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori prevedono la creazione di un parcheggio gratuito, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e una velostazione. L’intervento include anche il rafforzamento sismico della struttura, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti e di valorizzare l’area urbana circostante.

Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la riqualificazione e il miglioramento sismico della stazione ferroviaria di Cattolica-San Giovanni in Marignano-Gabicce, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo sia a livello urbanistico che per le economie del territorio. Per.🔗 Leggi su Riminitoday.it In garage di Napoli colonnine per auto elettriche allacciate abusivamenteColonnine per auto elettriche allacciate abusivamente: è quanto hanno scoperto i carabinieri in un garage del quartiere Vomero, in piazza degli...