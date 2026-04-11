Nuova segnaletica orizzontale a Carpaneto | Investimento di 6.100 euro per la sicurezza

A Carpaneto è stato recentemente portato a termine un intervento di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. L’intervento ha riguardato in modo particolare le aree di parcheggio e gli incroci principali del centro abitato. L’intervento, realizzato con una spesa di 6.100 euro, ha come obiettivo quello di migliorare la sicurezza stradale nella zona.

È stato completato di recente a Carpaneto un intervento di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, con particolare attenzione alle aree di parcheggio e agli incroci del capoluogo.L’intervento ha interessato diverse zone del paese, tra cui via Marconi, via Rodari, Via Carducci, Via.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Lavori alla segnaletica orizzontale sulla A26: chiuso lo svincolo di CarpugninoSulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 4 alle 2... Mobilità sostenibile in città, segnaletica orizzontale deteriorata con rischi per i pedoniBRINDISI - Deterioramento segnaletica orizzontale con riduzione sicurezza per pedoni.