Nuova rotatoria di via Fiorentina a Cesenatico | approvato il progetto esecutivo

Di recente è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla costruzione di una nuova rotatoria lungo la strada provinciale 98 a Cesenatico, in corrispondenza di via Fiorentina. La decisione è stata presa nelle ultime settimane e riguarda i dettagli tecnici e le modalità di realizzazione dell’intervento. La rotatoria si inserisce in un piano di interventi per migliorare la viabilità locale.

Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo della nuova rotatoria tra la strada provinciale 98 e via Fiorentina a Cesenatico. L’investimento totale previsto per la realizzazione dell’opera è di 490mila euro e sarà finanziato al 50% da Comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Nuovo consultorio della Crocetta. Approvato il progetto esecutivo