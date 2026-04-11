Nuova battuta d’arresto per Lautaro… che ‘festeggia’ a Como

Lautaro Martinez ha subito un infortunio che ne limita la continuità di rendimento, nonostante sia il miglior marcatore della Serie A con 16 gol. La notizia arriva da fonti spagnole e si aggiunge a una serie di problemi fisici che stanno coinvolgendo l’attaccante. Nel frattempo, è stato segnalato che si trova a Como, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione attuale.

2026-04-10 17:29:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Le lesioni si stanno espandendo Lautaro Martinez e non gli danno continuità. nonostante sia il capocannoniere (16 gol) della Serie A. L’attaccante argentino è stato nuovamente indisponibile e salterà le prossime partite dell’Inter.? Il club ha rilasciato un breve comunicato per annunciare la denuncia dell’infortunio del proprio capitano: Lautaro Martínez è stato sottoposto oggi ad accertamenti medici presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve stiramento muscolare al polpaccio sinistro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Brutta battuta d'arresto al Sinigaglia: Como sconfitto dalla FiorentinaAl via la cronaca di Como Fiorentina, partita valida per la 25^ gara del Campionato di Serie A. Leggi anche: Inter, che fatica senza Lautaro e Bonny: il miglior attacco d'Italia a Como si è inceppato Temi più discussi: Per l’Estra Pistoia nuova battuta di arresto alla LumoSquare, il Rimini avanti 84-90; Argento, l'analisi tecnica: pesante battuta d'arresto verso 70 dollari; La Clai conclude la sua stagione a Marsala con una battuta d’arresto che non fa male; Cia Veneto: per gli agriturismi è sold-out fino a maggio - CIA. 'Ndrangheta, nuova battuta d’arresto: rinvio per il filone sui colletti bianchiSlitta a luglio 2026 il procedimento legato alle presunte infiltrazioni. Difese al lavoro sulla documentazione, udienza sul rito posticipata a settembre ... zoom24.it Auto, nuova battuta d’arresto per le immatricolazioni (-3,9%). Ma è boom dei cinesiPareva che i mesi di rialzo del mercato automobilistico europeo durassero in eterno, invece il mese di gennaio 2026 ha segnato , con un calo del 3,9% delle immatricolazioni, il primo segnale di ... corriere.it Ritrovamento di un possibile inedito di Antonello da Messina, "Viso di un giovane santo", all'asta a Parigi Potrebbe essere una nuova opera dell'artista messinese stavolta battuta nella capitale francese: restaurato e attribuito da Mauro Lucco ad Antonello, è da - facebook.com facebook Lille ospiterà la nuova agenzia delle dogane Ue, Roma battuta. La scelta sulla sede Euca del Consiglio Ue e del Parlamento europeo #ANSA x.com