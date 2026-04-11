Nuceria Teatro Festival svelato il logo della seconda edizione a Nocera Superiore

Questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, è stato presentato il logo della seconda edizione del Nuceria Teatro Festival. La manifestazione si terrà a Nocera Superiore e coinvolgerà ancora una volta i giovani e i ragazzi del territorio, con attività e rappresentazioni teatrali. La presentazione ha segnato l’avvio ufficiale dell’evento, che si svolgerà nelle prossime settimane.

Lanciata questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la seconda edizione del Nuceria Teatro Festival, che vedrà sempre come protagonisti i ragazzi e giovani del territorio immersi nel teatro. Un format che conferma la centralità della cultura a tutto tondo. L’occasione ha visto la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Nocera Superiore, svelato il logo della seconda edizione del Nuceria Teatro FestivalTempo di lettura: 4 minutiLanciata questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la seconda edizione del Nuceria Teatro Festival, che... “Cercando la felicità”: svelato il tema della sesta edizione del Garda Cinema Film FestivalIl fascino del cinema incontra ancora una volta la magia del Lago di Garda: torna Garda Cinema, il grande festival del cinema sul lago di Garda...