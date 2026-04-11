Notte di paura in zona industriale | incendio all' interno di una fabbrica

Nella serata di ieri, poco dopo le 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale di Città di Castello per un incendio all’interno di una fabbrica. L’intervento ha riguardato un macchinario che ha preso fuoco all’interno di uno stabilimento, creando momenti di preoccupazione tra i residenti e i lavoratori presenti. Nessuna altra informazione sulle cause o sui danni è stata ancora comunicata.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti poco dopo le 20 di ieri, venerdì 10 aprile, nella zona industriale per l’incendio di un macchinario interno a una fabbrica.Sul posto hanno operato un'auto pompa serbatoio) e un'auto botte pompa. Le cause dell'incendio sono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incendio in una palestra nella zona di via Sampolo: a fuoco gli attrezzi all'interno della tensostrutturaIeri pomeriggio i vigili del fuoco del nucleo Nbcr, giunti sul posto, dopo aver bonificato l'area hanno iniziato un intervento per verificare la... Leggi anche: Anagni, inaugurato l'asilo nido “Coccole in fabbrica” nella zona industriale The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin Temi più discussi: Notte di paura in zona industriale: incendio all'interno di una fabbrica; Notte di paura a Lugo, tetto in fiamme in una abitazione: evacuati gli occupanti, nessun ferito; Sardegna, notte di fuoco: dieci auto distrutte e un appartamento in fiamme; Dall’esplosione all’arresto: la notte di paura a Volpiano. Fuoco e paura nella notte. Distrutto deposito di mezziFiamme divampate in via della Guerrina, le cause sono ancora da accertare. Le rilevazioni dei tecnici dell’Arpa: Nessuna criticità per la qualità dell’aria. ilgiorno.it Notte di paura in Campania: doppia scossa di terremoto sveglia i residentiLe autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, in un’area da tempo sotto osservazione per il fenomeno del bradisismo, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di intensificazione ... salernotoday.it Una notte di primavera nell’affascinante centro storico di Cava de Tirreni - facebook.com facebook Care donne e cari uomini della Polizia di Stato, il vostro lavoro è fatto di turni di notte, di strade difficili, di decisioni da prendere in pochi secondi con conseguenze che durano anni. È fatto di famiglie che aspettano, di sacrifici che nessuno conteggia, di rischi af x.com