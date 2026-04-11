Nord Corea Kim riceve il ministro degli Esteri cinese Wang Yi

Il leader nordcoreano ha incontrato il ministro degli Esteri cinese e ha dichiarato supporto alla strategia cinese di promuovere un mondo multipolare. Durante l’incontro, ha anche richiesto di rafforzare i legami tra i due paesi. La visita e le dichiarazioni sono state confermate dai media ufficiali di Pyongyang. La discussione si è svolta in un momento di attenzione internazionale sulla regione.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso sostegno alla spinta della Cina per costruire un “mondo multipolare” e ha chiesto legami più profondi tra gli alleati durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, hanno detto sabato i media statali di Pyongyang. Durante l’incontro di venerdì, Kim ha affermato che il suo governo sosterrà pienamente gli sforzi cinesi per raggiungere l’integrità territoriale sulla base del “principio di una sola Cina”, un riferimento alla posizione ufficiale di Pechino secondo cui Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese, secondo l’agenzia ufficiale di stampa centrale della Corea del Nord. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nord Corea, Kim riceve il ministro degli Esteri cinese Wang Yi Iran: il ministro degli Esteri cinese: barlumi di speranzaCiò segnala che i 15 punti fatti pervenire dagli Usa, di fatto una richiesta di resa, sono stati rigettati, come ovvio che fosse. Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio?Kim Ju-ae, l'erede designata? L'intelligence sudcoreana vede la Corea del Nord preparare la figlia di Kim Jong-un alla successione Pyongyang – Un... Argomenti più discussi: Nord Corea, Kim riceve il ministro degli Esteri cinese Wang Yi; Kim e la figlia tra i cuccioli: a Hwasong la propaganda di una Corea del Nord moderna; L’iper attivismo diplomatico di Xi: parla con Taiwan e riapre a Kim; Nordcorea, figlia di Kim futura leader? Le aspettative del dittatore su Kim Ju-ae. Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/la-corea-nord-lancia-diversi-missili-il-mar-cinese-orientale-AIPHQBOC #Corea #Asia #IlSole24Ore - facebook.com facebook