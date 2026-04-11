Noos – L’avventura della conoscenza con Alberto Angela torna su Rai1 | la data di inizio

Alberto Angela tornerà su Rai1 con una nuova edizione di “Noos – L’avventura della conoscenza”. Il programma, dedicato alla divulgazione scientifica, proporrà approfondimenti su argomenti come la medicina, lo spazio e l’attualità. La trasmissione sarà trasmessa prossimamente, offrendo agli spettatori nuove occasioni di scoprire curiosità e aspetti sconosciuti del mondo che ci circonda.

Alberto Angela torna con una nuova edizione di “ Noos – L’avventura della conoscenza ”. Il programma, dedicato alla divulgazione scientifica, è pronto a farci scoprire altre curiosità riguardanti il mondo della medicina, dello spazio e dell’attualità. Scopriamo insieme le anticipazioni e quando andrà in onda in tv. Alberto Angela conduce “Noos – L’avventura della conoscenza”: quando in tv. “ Noos – L’avventura della conoscenza ” è pronto a tornare con una nuova imperdibile edizione. Al timone c’è sempre Alberto Angela che ha preso l’eredità di suo padre, storico conduttore di “ Superquark”. Ma quando vedremo la nuova edizione del 2026 di “ Noos – L’avventura della conoscenza ”? Il programma andrà in onda a partire dal 13 luglio, in prima serata su Rai1 alle ore 21.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Noos – L’avventura della conoscenza” con Alberto Angela torna su Rai1: la data di inizio Canzonissima 2026 torna su Rai1 con Milly Carlucci: data di inizio, cast cantanti e anticipazioniCresce l’attesa per il ritorno in tv di Canzonissima 2026, il programma cult che ha segnato la storia della televisione italiana. Morbo K, la miniserie con Giacomo Giorgio su Rai1: data di inizio, trama e castSu Rai1 arriva Morbo K, una fiction che tratta un tema delicato (quello di una possibile epidemia), in un contesto storico preciso (la seconda guerra...