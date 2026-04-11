Non tollero più il livello che si è raggiunto Fiano minaccia di lasciare il Pd poi ci ripensa

L’ex parlamentare del Partito Democratico ha dichiarato di non tollerare più il livello raggiunto, annunciando in un primo momento l’intenzione di lasciare il partito e poi decidendo di ripensarci. La sua dichiarazione riflette un momento di forte disorientamento politico e personale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La vicenda ha attirato l’attenzione sui cambiamenti e le tensioni all’interno del partito.

L’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano racconta un momento di forte disorientamento politico e personale. Pur senza arrivare a una rottura definitiva, Fiano ammette, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, di percepire oggi una distanza dal suo partito mai sperimentata prima. Già ieri aveva scritto un lungo post in cui minacciava di lasciare dopo che le divisioni con i dem sul nodo del gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Ma oggi ha chiarito: "Resto nel Partito Democratico. Con sofferenza, ma resto nel Pd". Fiano: "Resto, con sofferenza". Fiano interviene stamattina a L'Attimo Fuggente, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Non tollero più il livello che si è raggiunto". Fiano minaccia di lasciare il Pd, poi ci ripensa “Non tollero più il livello che si è raggiunto nel partito”. Lo sfogo di FianoL’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano racconta un momento di forte disorientamento politico e personale. Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addio. Poi ci ripensa: "Ma è una ferita"Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito.