Non solo top Cristiano Giuntoli a Napoli ha commesso anche degli errori

Cristiano Giuntoli ha svolto un ruolo chiave nel Napoli, costruendo una rosa competitiva nel corso degli anni. Tuttavia, è emerso che, oltre ai successi, il direttore sportivo ha commesso anche alcuni errori durante il suo percorso. La sua gestione ha portato a risultati importanti, ma non sono mancati momenti di difficoltà o decisioni che si sono rivelate fallimentari. Questi aspetti fanno parte della sua esperienza nel club partenopeo.

Cristiano Giuntoli, si sa ormai, è stato l’uomo della provvidenza del Napoli. Il direttore sportivo è riuscito a creare negli anni una rosa molto competitiva e vincente senza far troppo rumore. A prescindere da quanto accaduto, ormai fa parte della storia del Napoli e del cuore dei tifosi partenopei. Il dirigente, grazia anche all’aiuto dei suoi collaboratori ha fatto un egregio lavoro portando a Napoli calciatori fondamentali per la vittoria del terzo Scudetto. Ha portato in azzurro calciatori come Kim, Kvaratskhelia ed Olivera che sono stati pagati anche relativamente poco. Per il coreano sono stati spesi circa venti milioni di euro, per Kvara invece solo dieci. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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In orbita Roma per il ruolo di direttore sportivo non c’è solo Cristiano Giuntoli: occhi puntati su Sean Sogliano - facebook.com facebook

Ieri sera c’era anche Cristiano #Giuntoli a Italia-Irlanda Del Nord. L’ex dirigente di Juve e Napoli scalpita ed è pronto a tornare in pista. Una destinazione gradita sarebbe l’ #ASRoma (grande rapporto con Gasperini). All’estero c’è stata una proposta da Arabia x.com