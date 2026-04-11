Non solo neve | la nuova strategia per far vivere le montagne piemontesi 365 giorni l' anno

La regione piemontese ha approvato una delibera che istituisce una cabina di regia permanente tra istituzioni e gestori degli impianti per rinnovare la gestione delle montagne. La strategia mira a far vivere le aree montane tutto l'anno, andando oltre la stagione della neve. La nuova struttura ha lo scopo di affrontare le criticità attuali e promuovere un modello di sviluppo sostenibile per le montagne piemontesi.

Il futuro delle montagne piemontesi passa da un nuovo modello di gestione. La giunta regionale ha approvato una delibera che istituisce una cabina di regia permanente tra istituzioni e gestori degli impianti, con l'obiettivo di ammodernare il sistema neve e rispondere alle criticità poste dal.🔗 Leggi su Novaratoday.it Bullismo, Caponetti (Onbd): “Operativi 365 giorni l’anno”(Adnkronos) – “Con l'incontro di oggi vogliamo fare chiarezza rispetto all'operatività dell'Osservatorio, attivo 365 giorni all'anno. L’Open Day 365 giorni l’anno, l’esperienza dei laboratori vivi di Partinico. Scelta pedagogica, didattica e formativaOgni scuola, consapevolmente o meno, educa anche attraverso ciò che sceglie di mostrare.