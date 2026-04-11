Non può allontanarsi dal domicilio ma si reca in tribunale per rubare | sorpreso e arrestato

Un uomo sottoposto a una misura restrittiva che gli vietava di allontanarsi dal domicilio è stato sorpreso mentre si recava nel tribunale civile di Lecce con l’intento di commettere un furto. È stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in via Brenta, dove l’individuo è stato individuato e tratto in arresto. La vicenda si è svolta senza che l’uomo riuscisse a portare a termine il suo gesto.

LECCE – Non poteva allontanarsi dal domicilio per via di una misura restrittiva a cui era sottoposto, ma ha pensato, invece, non solo di uscire ma anche di recarsi negli uffici del tribunale civile di Lecce, in via Brenta, per tentare di rubare.È stato sorpreso e arrestato in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Sorpreso a rubare in un'auto, sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agentiLa serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di... Tenta di rubare auto in strada ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato in flagranzaMARTINA FRANCA (TARANTO) - Un 37enne della provincia di Brindisi è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato furto aggravato. Temi più discussi: Investire nelle fasi di vita: evoluzione del profilo di rischio; Ungheria: esperto Demény, 'Magyar può vincere, vero rischio è dopo voto'; Meloni in viaggio nello spazio dell’iperpolitica; Un leader in crisi? Il caso Trump nella critica dei liberal-conservatori americani. Dario Giagoni (Lega): Il referendum spinga a riflettere sulla necessità di non allontanarsi dal popoloAll’indomani del Referendum sulla giustizia, l’onorevole Dario Giagoni, deputato della Lega e membro componente della XII Commissione Affari Sociali, nonché della Commissione Bicamerale per il contras ... msn.com Infermieri, il reclutamento dall’estero non può sostituire una vera riformaGentile Direttore, ho letto con attenzione le dichiarazioni dell’Assessore al Welfare Guido Bertolaso sulle sfide che la sanità lombarda si trova ad affrontare, a partire dalla grave carenza di ... quotidianosanita.it "Bisognerebbe trovare anche il coraggio di sparire. Di allontanarsi dal mondo per avvicinarsi ancor di più a se stessi. Come fa la luna che appare solo quando è il momento di emergere e lo fa poco a poco, con garbo e con delicatezza. Poi sparisce di nuovo, p - facebook.com facebook Locatelli si abbassa molto. Per allontanarsi dal dischetto del rigore avversario. #ItaliaIrlandaDelNord #qualificazioni #Mondiale x.com