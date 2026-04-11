Un nuovo libro intitolato “Non ne capisco un Web!” di Gianluca Molina, fondatore di WebePc e autore di “WordPress o WordStress?”, è stato annunciato. Il testo si presenta come una guida semi-seria pensata per aiutare chi si sente sopraffatto dall’uso quotidiano di internet e delle tecnologie digitali. Molina ha confermato che il volume sarà disponibile nei prossimi mesi.

Gianluca Molina, fondatore di WebePc e autore del fortunato “WordPress o WordStress?”, annuncia l’uscita del suo nuovo libro, “Non ne Capisco un Web!”. Disponibile ora su Amazon, questo glossario semi-serio si propone di demistificare il linguaggio spesso criptico del mondo digitale, offrendo a imprenditori, professionisti e a chiunque si senta “ANTA” (Anziano Non Toccato dall’Algoritmo) una bussola ironica e indispensabile. Il web è ormai parte integrante della nostra vita e del nostro lavoro, eppure termini come hosting, SEO, funnel, cloud o UXUI rimangono per molti un gergo incomprensibile. Questa barriera linguistica non solo genera frustrazione, ma espone anche a rischi e decisioni sbagliate, specialmente in ambito professionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Non ne capisco un web!”: la guida semi-seria per navigare l’era digitale senza stress

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"Non capisco questa paura nei confronti di Netanyahu. Forse perché |'80% del music-business mondiale è degli ebrei Nessuno si muove per un evento mondiale contro la guerra. C'è chi non si espone per evitare che un tour venga cancellato”. Con queste p - facebook.com facebook

lo capisco, ma appunto è un ragionamento miope condizonato dal tifo. Da giornalista vanno raccontati i fatti non i ragionamenti da ultrà delle varie fazioni. Perchè poi se si esagera con confondere il dito con la luna finisce che si va a gambe all'aria tutti... x.com