Non fatevi sfuggire queste tre graphic novel firmate ReNoir Comics

Tre graphic novel pubblicate da ReNoir Comics stanno per arrivare nelle librerie italiane. Tra queste, una è l’adattamento di un noto romanzo e di un film che ha ricevuto un premio Oscar. Le pubblicazioni sono di produzione indipendente e sono considerate piccole perle del settore. La presentazione ufficiale annuncia l’uscita imminente di questi titoli, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date precise.

Tre piccole perle indie stanno per giungere nei nostri scaffali, di cui una è l’adattamento di un famoso romanzo e di un film premio Oscar. ReNoir Comics porta in libreria due graphic novel diversissimi ma accomunati da un sottile filo rosso: Malabrocca.. Un uomo solo al fondo., la nuova edizione della biografia del ciclista che gareggiava per perdere, e Anima perduta, l’avventura onirica di un essere che si è perso davvero. Malabrocca -©ReNoir Comics Luigi Malabrocca era lo specialista nella “ fuga al contrario ”: se tutti gli altri ciclisti correvano per arrivare in testa, lui correva per arrivare in fondo. All’epoca, infatti, al Giro d’Italia veniva assegnata la “ Maglia nera ” all’ultimo arrivato, insieme a un bel premio in denaro. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Non fatevi sfuggire queste tre graphic novel , firmate ReNoir Comics Non fatevi sfuggire queste carte speciali dedicati ai migliori anime in circolazioneSe siete amanti di carte collezionabili e del mondo anime, non potete farvi sfuggire questi Box Card da collezione dedicati alle migliori serie del... Non fatevi sfuggire questo manga dalle forti tinte CyberpunkSe amate le storie Cyberpunk e ne sentite la mancanza, quest’oggi a una proposta che non dovete assolutamente sottovalutare.