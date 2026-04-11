Non farti truffare | un ciclo di incontri che si ripeteranno durante l’anno contro le truffe

Arezzo si prepara a ospitare un ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle truffe, con appuntamenti previsti durante tutto l’anno. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti e informazioni per riconoscere e evitare le truffe più comuni. Gli incontri si svolgeranno in diverse date e saranno aperti al pubblico. La serie di eventi mira a sensibilizzare la comunità su questo tema, coinvolgendo esperti del settore.

Arezzo, 11 aprile 2026 – . Comando dei Carabinieri dI Bibbiena, Comune di Bibbiena, Polizia Municipale di Bibbiena, Pro Loco di Soci e Partina e Centro Sociale di Bibbiena Stazione insieme per sensibilizzare la popolazione contro il fenomeno delle truffe che, anche nel nostro territorio, stanno aumentando in maniera esponenziale. Truffe telefoniche, online ma anche in modalità diretta, quello delle truffe sta diventando un problema enorme per anziani e non solo. Per questo il Comune di Bibbiena, in particolare gli assessorati di Francesca Nassini e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non farti truffare: un ciclo di incontri (che si ripeteranno durante l’anno) contro le truffe Ciclo di incontri per riconoscere truffe e raggiriAl via un ciclo di incontri pubblici gratuiti dedicati alla prevenzione delle truffe e dei reati ai danni delle persone più vulnerabili, con... Un ciclo di incontri in città per combattere la piaga delle truffeL’Amministrazione comunale di Pordenone punta sulla prevenzione e sull’informazione per proteggere i cittadini dai sempre più frequenti tentativi di... Temi più discussi: Perché non festeggiamo ancora il Pesce d'aprile; Attacco hacker Mom, rischio truffe con i dati rubati, l'appello: Cambiate password; Approfondimenti di Bit????-????(@BTCNB88888); Quegli SMS dell’Agenzia delle Entrate non sono veri. Non farti truffare: un ciclo di incontri (che si ripeteranno durante l’anno) contro le truffeComando dei Carabinieri dI Bibbiena, Comune di Bibbiena, Polizia Municipale di Bibbiena, Pro Loco di Soci e Partina e Centro Sociale di Bibbiena Stazione insieme per sensibilizzare la popolazione ... lanazione.it Finti call center ed e-mail da indirizzi mai sentiti, chi li sottovaluta rimane fregato. Ecco come non farsi truffareSolo lo scorso anno sono stati quasi 3,9 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell’ambito della telefonia fissa o mobile. Il dato arriva da un’indagine condotta per Facile ... affaritaliani.it NON FARTI INGANNARE: Proteggiti dalle truffe La Proloco Villa San Pietro e il Comune di Villa San Pietro organizzano un incontro per la presentazione del Vademecum contro le truffe. Le truffe telefoniche e online sono purtroppo all’ordine del giorno e i - facebook.com facebook