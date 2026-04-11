Un incidente avvenuto nella centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, ha causato la morte di sette persone. Una delle vittime era accompagnata da una compagna, che non ha diritto a risarcimento poiché i due non erano sposati. La donna ha dichiarato di aver condiviso molti momenti con la vittima, ma senza uno stato civile ufficiale il suo eventuale risarcimento non è previsto.

Bologna, 11 aprile 2026 – Insieme da una vita, hanno condiviso speranze, risate e dolori, sogni, progetti, ogni cosa: un futuro andato distrutto nell’ esplosione della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi (Bologna). La loro vita insieme finì quel pomeriggio di due anni fa, quando lo scoppio uccise Alessandro D’Andrea, 36 anni, tra le sette vittime di quella che passerà poi alla storia come la strage di Suviana. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaeconomiatortino-porretta-chiude-licenziate-5-lavoratrici-f00h20ty Alessandro e Sara, 11 anni insieme. Originario di Forcoli (Pisa) e residente a Milano, Alessandro conviveva da 11 anni con la sua Sara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Non erano sposati, niente risarcimento”, zero euro per Sara, compagna di una delle 7 vittime di Suviana

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