È partita una raccolta firme tra i residenti di Tombaccia e Ponte Alto per sostenere la costruzione della complanare sud, una strada prevista a margine dell’autostrada e da realizzare a monte o a valle, ma sempre vicina al tratto autostradale. Finora sono state raccolte circa 200 firme. I cittadini vogliono una complanare, ma senza che questa diventi un elemento che possa dividere il quartiere.

Partita la sottoscrizione promossa dai cittadini di Tombaccia e Ponte Alto, a sostegno della complanare sud, che dovrà essere realizzata a monte dell’A14 oppure a valle, ma adiacente all’autostrada: sono state già raccolte 200 firme. Respinta, ancora una volta, l’ipotesi avanzata da Regione e Comune di costruire la nuova infrastruttura tra la strada di Mezzo e l’attuale Statale 16, quindi a valle dell’A14 ma lontana dall’autostrada, nel rispetto dei 60 metri imposti da società autostrade. L’ipotesi progettuale era stata presentata dagli amministratori regionali e comunali alla fine del mese di marzo ai residenti di Metaurilia, tra i più battaglieri nel chiedere una nuova strada e il declassamento dell’attuale Adriatica, a causa dei tanti incidenti mortali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi la Complanare la vogliamo ma non deve spezzare il quartiere"

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Si parla di: Noi la Complanare la vogliamo ma non deve spezzare il quartiere.

Noi la Complanare la vogliamo ma non deve spezzare il quartiereLa battaglia dei residenti di Tombaccia e Ponte Alto, che hanno già raccolto circa 200 firme: No all’ipotesi di Regione e Comune, altrimenti si rivolta tutta la vallata sud. Devono ascoltarci . ilrestodelcarlino.it

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